بالوثيقة.. المالية النيابية تؤكد على منح حرية الاختيار للمتقاعدين بشأن البطاقة الائتمانية

2020/09/07 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على هيئة التقاعد العامة منح حرية الاختيار للمتقاعدين في اختيار البطاقة الائتمانية.

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