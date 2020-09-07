امانة بغداد تعلن تأهيل اغلب الاشارات المرورية في بغداد

2020/09/07 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تأهيل اغلب الاشارات المرورية في بغداد.





وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “ملاكاتها في دائرة المشاريع، مستمرة في اعمال صيانة وتأهيل الاشارات الضوئية والمرورية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة “.

واضافت، ان “الدائرة انجزت عدد كبير من الاشارات الضوئية ( الترفك لايت ) في اغلب التقاطعات المرورية من خلال مد وتسليك الاسلاك الكهربائية تحت الارض وتعويض المتضرر منها بالاضافة الى صيانة وتشغيل البوردات الكهربائية ونصب اجهزة السيطرة وغيرها من الاعمال الاخرى المختلفة وتسليمها الى الجهات المختصة في مديرية المرور العامة“.

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