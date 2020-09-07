خبير قانوني يؤيد النداءات التي تريد العودة إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق

2020/09/07 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عزا الخبير القانوني علي التميمي أسباب أخفاق النظام البرلماني في العراق الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، معبرا عن تأييده مع النداءات التي تريد العودة إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق.وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مقومات النظام البرلماني هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية...



والتي لابد منها لنمو وتطور هذا النظام...



اي البناء التحتي الاساس للبناء السياسي الفوقي..



فالنظام البرلماني هو ابن الرأسمالية ورؤوس الأموال التي توفر الحرية الاقتصادية...



وهذا يرتبط بالرفاه المجتمعي وهذه الأخيرة تريد نظاما سياسيا ينسجم مع مصالحها ويحقق أهدافها المعيشية ...



وهكذا كان النظام البرلماني".وأضاف التميمي:" ان اول ما ظهر النظام البرلماني في أوربا تحديدا في انكلترا ام الرأسمالية عام ١٧٢٠ ....ثم في فرنسا وألمانيا بعد ذلك وإيطاليا..ولم ينجح هذا النظام في هذه الدول الا بعد استقرارها صناعيا وارتفاع المستوى المعيشي المجتمعي كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ..ولهذا..فإن الدول الاوربية الغنية التي تتبنى النظام البرلماني هي من أغنى الدول في العالم".وتابع:" وفي النظام البرلماني الشعب يتمسك بهذا النظام الذي يزيد من الثروة العامة ويحقق الرفاه المجتمعي وزيادة الدخل القومي".وتابع:" أما إذا وجد النظام البرلماني في بلد متأخر في النمو الاقتصادي ويعاني الفقر الاجتماعي..ففي هذا ..مخاطرة ..كبيرة واحتمال فشله اي النظام البرلماني مؤكدا ان هذا النظام البرلماني في هذه الدول ينحرف عن مساره ويحدث ربما الحروب الأهلية في تلك الدول نتيجه الانقسامات وتشتت القرار والبطالة".وتابع:" في العراق التجربة جديدة اي تجربة النظام البرلماني ولم تقم على ارتكازات النظام الرأسمالي لان النظام الاقتصادي في العراق هلامي فلا هو اشتراكي ولا هو رأسمالي، بالإضافة إلى أن العلاقة بين السلطات الثلاث عمودية وليس افقية كما يقتضي مبدا الفصل بين السلطات وهكذا ادى وجود النظام البرلماني في العراق مع عدم وجود حتى الكهرباء وضياع رؤوس الاموال إلى انحراف هذا النظام البرلماني عن ما يجب أن يكون فكانت هذه النتائج التي نراها اليوم".وابدى تأييده مع النداءات التي تريد العودة إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق والذي يمكن أن تضبط إيقاعاته من خلال دستور موقت وليس دائما وتحديد مدة رئيس الجمهورية ب ٤ سنوات ومجلس نواب يراقب الرئيس كما الحال في مصر ./انتهى7

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