وزير التعليم وسفير الاتحاد الأوربي يبحثان تطوير التعاون في برامج التعليم المهني والتقني

2020/09/07 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب مع سفير الاتحاد الأوربي تطوير التعاون في برامج التعليم المهني والتقني."وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه: ان عبد الصاحب التقى سفير الاتحاد الأوربي في العراق مارتن هوت ومديرة قسم المشاريع في البعثة باربارا ايغير وبحثا عملية التبادل العلمي والمعرفي بين الجامعات العراقية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي ومؤشرات التعليم في ظل جائحة كورونا".وقال الوزير إن الوزارة متواصلة مع منظمة اليونسكو بشأن تطوير برامج التنمية في مجال التعليم المهني والتقني لافتا الى أن الجامعات العراقية المختصة بالتعليم التقني مستعدة للتعاون مع الجامعات الرصينة في الدول الأوروبية في مجال تطوير المهارات.وأكد أن التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي يسهم بتطوير التعليم المهني والتقني في العراق ويعزز التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوت إن دول الاتحاد ستعمل على تطوير التعاون الثنائي وزيادة التنسيق مع الجامعات العراقية لافتا الى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق في برامج التعليم العالي يستند الى تنسيق عال.وأشار هوت الى أن الاتحاد لديه برنامج عمل وزيارات لعدد من الجامعات المختصة بالتعليم التقني وسيتم العمل على إشراك أكبر عدد من الجامعات العراقية في هذا المجال./انتهى7

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