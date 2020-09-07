مدير منظمة الصحة العالمية يدعو للاستعداد للجائحة المقبلة

2020/09/07 | 18:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس - الصورة لموقع الجزيرة

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