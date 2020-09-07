بالفيديو.. دب مخرب يصعد إلى برج اتصالات في قاعدة عسكرية تركية

2020/09/07 | 19:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت قاعدة عسكرية تركية حادثة غير عادية، وهي صعود دب إلى برج اتصالات ومحاولته تخريب البرج.لم يشق الدب طريقه إلى البرج فحسب، بل جعل الجندي يضحك أيضًا من حقيقة أن لديه صندوقًا على رأسه، كيف وصل إلى رأسه؟ وكيف تمكن من الصعود إليه على الهوائي؟، أجاب الجندي "غير معروف".وصور شهود العيان فيديو لهذا الدب الفضولي.يُذكر أن الدب استطاع النزول من البرج بمفرده، ولم يصب الحيوان والأشخاص المحيطون به بأذى.محمد

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