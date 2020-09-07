“معلومات جديدة”: العراقيون سيشعرون بــ”حرارة لم يعتادوها ” الأسبوع المقبل.. 4 أنواع طقس في اليوم !

2020/09/07 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

توقع متنبئ جوي حالة الطقس ومستويات درجات الحرارة والرطوبة حتى نهاية الأسبوع والأيام القليلة المقبلة .

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته على موقع الفيس بوك إن “موجة الرطوبة بدأت في مدن الجنوب وستزول هذه الليلة تماما مع تحول الرياح من جنوبية شرقية الى شمالية غربية ، وتستمر معنا لغاية يوم الخميس ، تتحول بعدها الى مابين ساكنة رطبة او متقلبة الاتجاه غير مستقرة وعدم الاستقرار هذا يسبب زيادة الشعور بالحرارة الاسبوع المقبل “.

وأضاف إن “باقي مدن البلاد تكون فيها الرياح كالتالي المنطقة الشمالية ،( نينوى – دهوك – اربيل - سليمانية – كركوك) الرياح فيها مابين غربية الى ساكنة تستمر ايضا الاسبوع المقبل”.

وتابع إن المنطقة الغربية وتحديداً في الانبار تكون الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة تتحول يوم الخميس الى ساكنة ثم جنوبية شرقية وتستمر متقلبة خلال الاسبوع المقبل”.

وأشار إلى إن “مناطق الوسط بغداد ديالى صلاح الدين وواسط فأن الرياح ستكون فيها شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الخميس الى ساكنة ثم شمالية الاتجاه خفيفة الى معتدلة”.

وبين عطية، إن مناطق الفرات الاوسط ( بابل كربلاء النجف والديوانية) ومعها بعض مدن الجنوب ( السماوة وذي قار وبادية السماوة ) ستكون في الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الخميس الى ساكنة ثم شمالية شرقية حارة ومع بداية الاسبوع المقبل تكون متقلبة مابين شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة السرعة.



( عدا السماوة وذي قار تكون اغلب الاحيان ساكنة خلال الاسبوع المقبل)”.

ولفت الى ان الرياح في البصرة ستكون الرياح ساكنة في جنوبها واحيانا جنوبية شرقية رطبه مع فترات من التحول المؤقت الى شمالي غربي طوال الايام القادمة” لافتاً في ختام منشوره بالقول “لايوجد انخفاض قريب بدرجات الحرارة في كافة المدن”.

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