ابو رغيف يصف اعتماد الثالث من تشرين الاول

2020/09/07 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وصف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، الثلاثاء، اعتماد الثالث من تشرين الاول "اليوم الوطني" للعراق بـ"الحدث الراسخ".





‏وقال ابو رغيف في صفحته على {تويتر} ان" الهاجس الوطني هو الذي يعزز الترحيب باعتماد تاريخ الثالث من تشرين الاول يوماً وطنياً للبلاد بوصفه حدثاً راسخاً في الذاكرة الجمعية حيث الاستقلال التام والانضمام إلى عصبة الأُمم".

واضاف" هو مايعزز أهمية اختياره وتأييده وتكريسه؛ ليتوقفَ العراقيون سنوياً عند اليوم الذي يمثلهم جميعاً".

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على اختيار تأريخ استقلال العراق والخلاص من الانتداب البريطاني في الثالث من تشرين الأول عام 1932 تأريخا مناسبا وملائما يحتفى به سنويا، يوما وطنيا للعراق.

وأوعز المجلس للدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون خاص بشأن {العيد الوطني لجمهورية العراق}، يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية، وإحالة مشروع قانون العيد الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وفاء الفتلاوي

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