بـ”شق الانفس”.. الشفاء يحقق “معدلاً مرتفعاً” على اصابات كورونا في الكرخ.. الوفيات الى ادنى مستوى

2020/09/07 | 19:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، عن تسجيل 432 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 187 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 432 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 187 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الصدر 17 حالة• قطاع البلديات الثاني 24 حالة• قطاع الرصافة 26 حالة• قطاع الشعب 9 حالات• قطاع الاعظمية حالتين• قطاع الاستقلال 9 حالات• قطاع النهروان 57 حالة• قطاع بغداد الجديدة 16 حالة• قطاع المدائن 17 حالة• قطاع البلديات الاول 10 حالات

– 245 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 132 حالة محلة 548, 571, 556, 549, 535, 554, 556, 563, 540, 517, 518, 555, 599, 521• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية’, حي العامل حالة واحدة, حي الجهاد حالة واحدة, السيدية حالتين, ابو غريب حالة واحدة, الدورة 4 حالات, حي الخضراء حالة واحدة, الاسكان حالة واحدة, الشعلة حالة واحدة,• الشعب 15 حالة محلة 357, 327, 337, 345, 362, حي اور, حي البساتين, حي التجار, البنوك,• البلديات 5 حالات محلة 726, 738,• الكفاح حالة واحدة محلة 126• الكسرة حالة واحدة محلة 302• شارع فلسطين 7 حالات محلة 508, 503, 506, 505• الكريعات حالتين محلة 334• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 703, 719, 716, 721• حي الزهراء 4 حالات محلة 710, 705, 706• المشتل حالتين محلة 751, 729• النعيرية 4 حالات محلة 709,• حي البتول حالة واحدة محلة 781• القاهرة 4 حالات محلة 309, 311• السعدون حالة واحدة محلة 101• كمب سارة حالتين محلة 910• الامين 5 حالات محلة 735, المعلمين• الكرادة 9 حالات محلة 903, 909, 904, الاورزدي• الاعظمية 3 حالات محلة 322, 314,• شارع المغرب حالة واحدة محلة 304• الحسينية 3 حالات محلة 209,• الجادرية حالة واحدة محلة 915• جسر ديالى حالتين الزراعي• بسماية حالة واحدة عمارة 10• الغدير حالة واحدة محلة 706• زيونة حالة واحدة محلة 710• باب الشيخ حالة واحدة محلة 114• الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 972, 958, الزراعي• العبيدي 12 حالة محلة 716, 762, الشهداء

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 33364 توفي منهم 1165 للاسف فيما اكتسب الشفاء 27747 ومتبقي قيد العلاج 4452”.

الشفاء: 439 حالة.

الوفيات: 4.

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