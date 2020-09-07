الصجري يحذر من عدم إعتماد النظام البايومتري: ستذهب دماء 'الشهداء' سدى

2020/09/07 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر النائب علي الصجري من اجراء انتخابات نيابية في حزيران المقبل دون تفعيل النظام البايومتري واستكمال اجراءاته، منوها الى ان بعض الاحزاب استحوذت على ما يقارب ثلاثة ملايين بطاقة الكترونية وفي حال تدني نسبة المشارة فأن اغلب المقاعد محسومة لها.

وقال الصجري في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 ايلول 2020) "ان اجراء انتخابات نيابية في حزيران القادم من دون تفعيل النظام البايومتري فقط واستكمال اجراءاته مما يضمن تحديد من يحق لهم الاقتراع حصرا وفق شروط النظام العامة ، سوف يؤدي الى عدم قيام اي انتخابات طبيعية ونظامية."

واضاف الصجري "والجميع يعلم ان بعض الاحزاب استحوذت على ما يقارب ثلاثة ملايين بطاقة الكترونية اي في حال كانت نسبة المشاركة ٣٥ ٪ فأن جميع المقاعد محسومة لهذه الاحزاب المزورة".





وأردف بالقول "وكأن تظاهرات اكتوبر وثورة تشرين في عموم العراق ودماء مئات الشهداء والاف الجرحى ذهبت سدا كي تقوم هذه الاحزاب بالاستخفاف بكل هذه التضحيات لتعود من جديد بواسطة التزوير "وكانك يا أبو زيد ما غزيت".





ودعا الصجري جميع الكتل والنواب المستقلين "بعدم الرضوخ والقبول بالانتخاب على هوية الناخب الالكترونية والذهاب الى النظام البايومتري فقط للحفاظ على انتخابات وطنية نزيهة".

واكمل "وهذه دعوة خاصة لرئيس الجمهورية برهم صالح الى عدم المصادقة على قانون انتخابات لا يعتمد النظام البايومتري حصرا في احتساب اصوات الناخبين في عموم العراق وعدم منح اي استثناءات من ذلك بما فيها انتخابات الحركة السكانية والنازحين والمخيمات ونحمله هذه المسؤولية التأريخية كون هذا الملف مفصلي وحساس أريقت لاجله دماء زكية ولابد علينا جميعا من الوفاء لهذه التضحيات وتحقيق مطالبهم وعدم الالتفاف عليها".





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