2020/09/07 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

298 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

انخفضت أسعار النفط، الاثنين، بعدما سجلت أقل مستوى منذ تموز الماضي، عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.

وسجل سعر خام برنت العالمي، صباح اليوم، 7 أيلول 2020، تراجعا بـ 55 سنتا لتصل إلى 42,11 دولارا للبرميل، وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 41,51 وهو أقل مستوى منذ 30 تموز.

فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 39,13 دولارا بعد أن نزل في وقت سابق إلى 38,55 دولارا هو أقل مستوى منذ العاشر من تموز.

وبحسب محللين تظل ثمة تخمة عالمية من الخام والوقود رغم تخفيضات إنتاج منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بـ "أوبك+ "وجهود حكومات لتحفيز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، وخفضت شركات التكرير إنتاج الوقود نتيجة لذلك ما دفع منتجين من بينهم السعودية لخفض الأسعار لمواجهة تراجع الطلب على الخام.

جدير بالذكر ان السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، خفضت السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف في تشرين الأول، وهو الخام الذي تبيعه لآسيا، بأكبر قدر منذ أيار في مؤشر على أن الطلب يظل ضعيفا.





ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل مستوى منذ أشهر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل مستوى منذ أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).