2020/09/07 | 19:07 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان..وزير الشباب عدنان درجال يجتمع برئيس نادي الكرخ شرار حيدر و نائب رئيس نادي الطلبة محمد الهاشمي

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وزير الشباب عدنان درجال يجتمع برئيس نادي الكرخ شرار حيدر و نائب رئيس نادي الطلبة محمد الهاشمي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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