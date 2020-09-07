المركزي العراقي يتخذ اجراء يخص شركات للدفع الالكتروني

2020/09/07 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طالب البنك المركزي العراقي شركات الدفع الالكتروني بسحب الوكالات من الذين ليس لديهم نشاط .وقال البنك في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان “على شركات الدفع الالكتروني المجازة بتشديد الاجراءات التي تنظم عمل الوكلاء ونقاط البيع الخاصة بتلك الشركات”.ووجه البنك بحسب البيان “شركات الدفع بسحب الوكالة الممنوحة للوكلاء الذين ليس لديهم […]

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