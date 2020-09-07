الصناعة تعيد افتتاح سبعة مصانع وخطوط إنتاجية في أربع محافظات

2020/09/07 | 19:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، إعادة افتتاح سبعة مشاريع ومصانع وخطوط إنتاجية في أربع محافظات، فيما كشفت عن خطط لإعادة تشغيل جميع المعامل المتوقفة.

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