الاقتصاد النيابية: محاولات الغاء الاتفاقية الصينية تخبط وستحرم العراق من التعامل الدولي

2020/09/07 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة،/خاص..

عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، محاولات الغاء الاتفاقية العراقية الصينية بانها تخبط واضح، مبينة انها ستدفع الدول الى عدم التعامل مع العراق.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “تغيير رئيس الوزراء ومجيء مصطفى الكاظمي لا يعني الغاء الاتفاقيات والعقود السابقة وانما تكون تكميلية”.

واضافت ان “محاولات الغاء الاتفاقية الصينية العراقية بانها تخبط واضح ويرسم صورة على العراق بعدم المصداقية”، مشيرة الى ان “الامر سيدفع الدول الى عدم التعامل مع العراق بالاتفاقيات الدولية”.

وافادت شاكر ان “الاتفاقية رصدت لها الاموال ولها صندوقها الخاص ما يعني انها لا تؤثر على ازمة العراق الاقتصادية وسط صمت الكاظمي عن مصير الاتفاقية وعدم الحديث عنها”.انتهى25و

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