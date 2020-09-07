كورونا يصيب لاعبي مانشستر سيتي رياض محرز وأيميريك لابورت

2020/09/07 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الإثنين، عن إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز، والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة.وقال “لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما”، مضيفا “الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك […]

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