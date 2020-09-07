التطبيعية تكشف عن دورها في قرار استئناف النشاط الرياضي

2020/09/07 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشفت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن دورها في قرار استئناف الأنشطة الرياضية في العراق.

وقال عضو الهيئة اسعد لازم لـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية ليس من واجبها ان تخاطب الجهات الحكومية من اجل استئناف الدوري الممتاز”.

وأوضح أن “التطبيعية خاطبت وزارة الشباب والرياضة بضرورة استئناف المسابقة والوزارة بدورها خاطبت اللجنة العليا لاستئناف النشاط الرياضي”.

وأضاف ان “التطبيعية كيان مستقل ومنظمة لا تتنمي للحكومة لذلك نستغرب من الأصوات التي تقول ان التطبيعية لا تريد استئناف الدوري فهذا الكلام غير صحيح”.

تجدر الإشارة الى ان اللجنة العليا قررت استئناف النشاط الرياضي في الـ12 من شهر أيلول الجاري.



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