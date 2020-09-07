أحدها في باريس.. تجمعات للمطالبة بالإفراج عن الصحفي الجزائري خالد درارني

2020/09/07 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد صحفيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، في باريس والعاصمتين الجزائرية والتونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي الجزائري، خالد درارني

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