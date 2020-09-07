2020/09/07 | 19:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل عقد الاجتماع بين عدنان درجال و شرار حيدر ومحمد الهاشمي لم يتم لاسباب مجهولة بالرغم من توجيه الدعوة لهما من قبل الوزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فشل عقد الاجتماع بين عدنان درجال و شرار حيدر ومحمد الهاشمي لم يتم لاسباب مجهولة بالرغم من توجيه الدعوة لهما من قبل الوزير first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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