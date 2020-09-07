المنافذ تعلن بعضاً من قرارات اللجنة العليا: استئناف التبادل التجاري بشكل تام

2020/09/07 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الدكتور عمر الوائلي قرارات مهمة على جدول أعمال اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة ألسيد رئيس الوزراء

أكد اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية وعضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أن اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وبحضور كافة أعضاؤها.

واتخذت اللجنة عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية.

كما اتخذت اللجنة قرارا باستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا.

وكذلك فتح المطاعم واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري.

إعلام هيئة المنافذ الحدودية

7 أيلول 2020

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