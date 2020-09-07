2020/09/07 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عمر الوائلي، اليوم الاثنين، ان اللجنة اتخذت عدة قرارات أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية.

وقال الوائلي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، الوائلي أن “اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور كافة أعضاؤها”، مبينا ان “اللجنة اتخذت عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية”.





وتابع الوائلي، “كما أتخذت اللجنة قرارا بأستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، اضافة الى فتح المطاعم واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والسلامة الوطنية تصدر عدة قرارات ابرزها تحديد نسبة 50٪ لدوام الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والسلامة الوطنية تصدر عدة قرارات ابرزها تحديد نسبة 50٪ لدوام الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).