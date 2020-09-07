الجربا يحذر من الجرائم التي تطال القوات الامنية في سنجار

2020/09/07 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أدان نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي الميزر الجربا الجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات الاجرامية بحق المنتسبين من القوات الامنية من ابناء قبيلة شمر العربية في منطقة سنجار.وقال الجربا انها ” ليست الجريمة الاولى في المنطقة” ، عاداً ذلك بانه يمثل ناقوس للخطر ويجرّ المنطقة الى الاقتتال بين مكوناتها ، ويتسبب بحصول تفكك […]

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