الدفاع النيابية: مخرجات زيارة الكاظمي اثبتت عدم اتفاق الاخير مع واشنطن على سحب قواتها

2020/09/07 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، ان مخرجات زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الامريكية اثبتت عدم اتفاق الأخير مع واشنطن على سحب قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “تصريحات الادارة الامريكية وبعض المسؤولين العراقيين حول وجود القوات الامريكية والمدة المحددة بثلاث سنوات يظهر من خلالها عدم وجود اتفاق حقيقي بين حكومة الكاظمي وترامب على سحب القوات الامريكية من البلاد”، لافتا الى ان “قرار انسحاب القوات الامريكية خلال ثلاث سنوات اتخذ من قبل ترامب فقط”.

واضاف ان “الحكومة لم تكشف حتى الان ما دار خلال زيارة الكاظمي لواشنطن بشأن وضع القوات الامريكية في البلاد”، مبينا ان “حكومة الكاظمي ملزمة بتنفيذ قرار مجلس النواب الذي صوت على اخراج جميع القوات الاجنبية من بينها القوات الامريكية”.

و اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية، اول امس السبت، تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داوود حول الوجود الامريكي بانها استهانة بقرارات مجلس النواب.



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