2020/09/07 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الخارجية السعودية انهاء خدمات ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي من منصبه وتجريده من كافة الصلاحيات وذلك استناد الى أمر ملكي.

وعلق خبراء سعوديون على قرار اعفاء السبهان، مؤكدين ان القرار يبعث مؤشرات إيجابية في السياسة القادمة للمملكة نحو دول الخليج والمنطقة، متوقعين ان يسهم قرار اعفاء السبهان في تدعيم وتقويم الدبلوماسية الخارجية للمملكة وان يصب في صالح المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة .. تجريد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان من منصبه وارتياح خليجي للقرار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة .. تجريد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان من منصبه وارتياح خليجي للقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).