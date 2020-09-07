2020/09/07 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الخارجية السعودية إنهاء خدمات ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي من منصبه وتجريده من كافة الصلاحيات وذلك استناد الى أمر ملكي.

وعلق خبراء سعوديون على قرار إعفاء السبهان، مؤكدين ان القرار يبعث مؤشرات إيجابية في السياسة المقبلة للمملكة نحو دول الخليج والمنطقة، متوقعين ان يسهم قرار إعفاء السبهان في تدعيم وتقويم الدبلوماسية الخارجية للمملكة وان يصب في صالح المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية السعودية: تجريد وزير الدولة لشؤون الخليج “ثامر السبهان” من منصبه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية السعودية: تجريد وزير الدولة لشؤون الخليج “ثامر السبهان” من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).