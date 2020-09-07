2020/09/07 | 19:29 - المصدر: عين العراق

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القبض على المسؤول العسكري الجديد لجنوب بغداد قبل استلامه منصبه بساعات

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على المسؤول العسكري الجديد لجنوب بغداد قبل استلامه منصبه بساعات.

وذكر بيان للمديرية، انه " بعملية استخبارية نوعية جريئه ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارزنا في الفرقة السادسة واستخبارات اللواء ٢٤ وقوة من اللواء اعلاه وبكمين محكم نصب في منطقة ابي غريب من الاطاحة بالمسؤول العسكري الجديد لنا يسمى بقاطع جنوب بغداد والقاء القبض علية اثناء عودته من شمال العراق لاستلام منصبه الجديد".

واضاف، ان "الارهابي هو احد الارهابيين الذين شاركوا بالهجوم على الفوج الاول للواء ٥٤ قبل فترة "، مؤكداً انه "مصاب لمشاركته القتال ضد قواتنا الامنية ابان معارك التحرير".

واشار الى ان "الارهابي من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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