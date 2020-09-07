عضو بالديمقراطي يحدد مجموعة من الشروط قبل الذهاب للإنتخابات المبكرة ويشدد: لن نقاطع مهما حصل

2020/09/07 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

حدد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين (7 أيلول 2020)، مجموعة شروط يجب توفرها قبل الذهاب للانتخابات المبكرة، فيما أشار الى أن حزبه لايقف ضد إرادة الشعب العراقي والمتظاهرين الذين يطالبون بنظام متعدد الدوائر في الانتخابات المقبلة.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)،"اننا لن نذهب مع خيار المقاطعة في حال أقرت فقرة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات ولكن سنطالب بمجموعة شروط ينبغي توفرها قبل الذهاب للانتخابات المبكرة".وأضاف انه "من بين تلك الأمور هي حل الإشكاليات الفنية في قضية تداخل المناطق والأقضية وإجراء التعداد السكاني وتسوية الأوضاع الأمنية والإدارية في المناطق الممتنازع عليها".وبين أنه "يجب أن تكون فقرة خاصة بالمناطق المتنازع عليها كونها مناطق متداخلة ووضعها حساس وتحتاج لمراعاة في قانون الانتخابات، وإلا ستكون النتائج كارثية ولاتعكس الواقع الموجود في تلك المناطق وخاصة في كركوك".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي رأى، الاربعاء (26 آب 2020)، إن اعتماد خيار الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة يحمل عدة مخاطر، مبينا أنها ستتحول الى بوابة لاقصاء مكونات معينة.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اعلان منتصف العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة كان من اجل حل المشكلة السياسية لكن مع شديد الاسف اصبحت الانتخابات هي المشكلة".وأضاف العقابي، ان "البعض يطرح مقترح تحويل المحافظات الى دوائر انتخابية وهو ليس لديه قاعدة بيانات رصينة تضم احصاء سكاني وهناك تقسيم موضوعي للدور والمحال السكنية، بالاضافة الى ان هناك مشكلة المناطق المتنازع عليها ومن الممكن ان يحصل فيها استهداف طائفي او قومي او حزبي".

وأشار الى أن "الدوائر المتعددة في كل العالم يمكن ان تتحول الى بوابة لاقصاء مكونات معينة سواء كانت طائفية او قومية او سياسية وتفتح بوابة للمشاكل وهذا سبب اخر في تأخير حسم اقرار قانون الانتخابات".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

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