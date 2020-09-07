اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية اعتباراً من 12 أيلول الجاري

2020/09/07 | 19:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية اعتباراً من 12 أيلول الجاري./انتهى9

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