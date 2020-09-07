2020/09/07 | 19:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير صحة كوردستان يكشف عن المبالغ التي صُرفت لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير صحة كوردستان يكشف عن المبالغ التي صُرفت لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).