2020/09/07 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن فتح عمادة الكلية التربوية المفتوحة، باب التقديم فيها للعام الدراسي 2020 – 2021.





وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وزير التربية علي حميد الدليمي صادق على محضر مجلس الكلية التربوية ، وان التقديم على الدراسة فيها سيكون اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي وينتهي في الـ6 من كانون الثاني لعام 2021".





كما دعت عمادة الكلية بحسب بيان الوزارة "الراغبين بالتقديم ، الى مراجعة المراكز الدراسية في بغداد والمحافظات والفروع التابعة لها بشكل مباشر من اجل الحصول على الاستمارة الخاصة بالتقديم .

واشار البيان الى ان "التقديم سيكون لأقسام العلوم (علوم الحياة الفيزياء) ، وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة ، وقسم التربية الفنية ، وقسم التربية الإسلامية ، وقسم الرياضيات ، وقسم التربية الخاصة ، وقسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي ، وقسم العلوم التربوية (الادارة التربوية ، معلم الصفوف الأولية ، تعليم الكبار ، رياض الاطفال) ، وقسم اللغة الانكليزية ، وقسم اللغة العربية ، وقسم الاجتماعيات (التاريخ – الجغرافية) ، وأخيراً اللغة السريانية" .

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُعلن فتح باب التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي 2020 – 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُعلن فتح باب التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي 2020 – 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).