الرصافة تسجل فارقاً بسيطاً بين الاصابة والشفاء من كورونا

2020/09/07 | 19:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الثلاثاء، فارقاً بسيطاً بين عدد الاصابات بفيروس كورونا وحالات الفشاء من الوباء، بعد تسجيل 432 اصابة جديدة و439 حالة شفاء بحسب البيان الوزاري.





واعلن مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 432 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 187 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية توزعت:

- 187 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الصدر 17 حالة

• قطاع البلديات الثاني 24 حالة

• قطاع الرصافة 26 حالة

• قطاع الشعب 9 حالات

• قطاع الاعظمية حالتين

• قطاع الاستقلال 9 حالات

• قطاع النهروان 57 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 16 حالة

• قطاع المدائن 17 حالة

• قطاع البلديات الاول 10 حالات

- 245 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 132 حالة محلة 548, 571, 556, 549, 535, 554, 556, 563, 540, 517, 518, 555, 599, 521

• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية’, حي العامل حالة واحدة, حي الجهاد حالة واحدة, السيدية حالتين, ابو غريب حالة واحدة, الدورة 4 حالات, حي الخضراء حالة واحدة, الاسكان حالة واحدة, الشعلة حالة واحدة,

• الشعب 15 حالة محلة 357, 327, 337, 345, 362, حي اور, حي البساتين, حي التجار, البنوك,

• البلديات 5 حالات محلة 726, 738,

• الكفاح حالة واحدة محلة 126

• الكسرة حالة واحدة محلة 302

• شارع فلسطين 7 حالات محلة 508, 503, 506, 505

• الكريعات حالتين محلة 334

• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 703, 719, 716, 721

• حي الزهراء 4 حالات محلة 710, 705, 706

• المشتل حالتين محلة 751, 729

• النعيرية 4 حالات محلة 709,

• حي البتول حالة واحدة محلة 781

• القاهرة 4 حالات محلة 309, 311

• السعدون حالة واحدة محلة 101

• كمب سارة حالتين محلة 910

• الامين 5 حالات محلة 735, المعلمين

• الكرادة 9 حالات محلة 903, 909, 904, الاورزدي

• الاعظمية 3 حالات محلة 322, 314,

• شارع المغرب حالة واحدة محلة 304

• الحسينية 3 حالات محلة 209,

• الجادرية حالة واحدة محلة 915

• جسر ديالى حالتين الزراعي

• بسماية حالة واحدة عمارة 10

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• زيونة حالة واحدة محلة 710

• باب الشيخ حالة واحدة محلة 114

• الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 972, 958, الزراعي

• العبيدي 12 حالة محلة 716, 762, الشهداء

واضاف، انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 33364 توفي منهم 1165 للاسف فيما اكتسب الشفاء 27747 ومتبقي قيد العلاج 4452".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

فيما كشف عن اكتساب 439 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 27747 توزعت:

مدينة الصدر 215 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها.

36 حالة شفاء في منطقة البلديات.

29 حالة شفاء في منطقة سبع قصور.

27 حالة شفاء في منطقة الراشدية.

26حالة شفاء في منطقة الحسينية.

24 حالة شفاء في منطقة البنوك.

23 حالة شفاء في منطقة الاعظمية.

19 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر.

14 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين.

11 حالة شفاء في منطقة الكاظمية.

9 حالات شفاء في منطقة الكفاح.

6 حالات شفاء في صحة بابل.

وبين الساعدي، ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي، ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 27747 حالة شفاء"، مبينا ان" شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

وفاء الفتلاوي

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