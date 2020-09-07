المالية النيابية تجمع التواقيع لاستجواب وزير المالية 

2020/09/07 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري عن قيام اللجنة بجمع التواقيع لاستجواب نيابي لوزير المالية علي علاوي.وقال الجبوري في بيان صحفي ان اللجنة والبرلمان كجهة رقابية لم تلمس خطوات ايجابية للوزارة في مجال الاصلاح المالي وزيادة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية وللفترة المقبلة.وأشار الى ان الوزير يطالب بالاقتراض مرة اخرى لتوفير […]

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