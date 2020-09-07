لجنة الصحة والسلامة تصدر 3 قرارات جديدة.. احدها يتعلق بالدوام

2020/09/07 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاثنين، تحديد نسبة 50% لدوام الموظفين، واستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع في المنافذ البرية حصرا، وفتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية اعتبارا من 12 أيلول من الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء، عمر عدنان الوائلي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 أيلول 2020)، أن "اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحضور كافة أعضاؤها".

وأضاف الوائلي، ان "اللجنة اتخذت عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية".





وتابع، كما "اتخذت اللجنة قرارا باستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا".

وزاد: "وكذلك فتح المطاعم واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتبارا من 12 أيلول من الشهر الجاري".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، و4314 إصابة اضافية، و4299 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة، وفيما يلي نصه:-

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