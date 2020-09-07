الجامعات الافتراضية: إيجابياتها وسلبياتها - هاني جرجس عياد

2020/09/07 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاني_جرجس_عياد تمهيدحتى سنوات قليلـة؛ لـم تكن مصطلحات الجامعة الافتراضية، وجامعة الإنترنت وغيرها؛ شائعة في أوساط التعليم الجامعي والعالي، ولكنها ظاهرة حديثة تزامنت مع التنامي المتسارع في إمكانات تقنية المعلومات والاتصال، خصوصا تقنية الإنترنت وتطبيقاتها في أواسط وأواخر التسعينات في القرن الميلادي الماضي.



اولا: مفهوم الجامعة الافتراضيةهي مؤسسة تقدم خدمة تعليمية غير مباشرة تلبي حاجات متعلمين ذوي رغبة في ......





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