كلمة تأبين من آلان وودز للرفيق روكي فيريرا - آلان وودز

2020/09/07 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_وودز توفي، يوم الجمعة 04 شتنبر 2020، المناضل الماركسي الثوري والعضو البارز في الفرع البرازيلي للتيار الماركسي الأممي، الرفيق روكي فيريرا، بسبب فيروس كوفيد 19.



وبهذه المناسبة الأليمة ننشر التأبين الذي كتبه في حقه الرفيق آلان وودز، محرر موقع marxist.comتلقينا، الليلة الماضية، النبأ المأساوي بوفاة الشيوعي المخضرم والزعيم العمالي والعضو القيادي في الفرع البرازيلي للتيار الماركسي الأممي: الرفيق ......





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