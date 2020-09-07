الغلاب تكشف عن تحضيرات لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني

2020/09/07 | 19:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت النائب سميعة الغلاب عن تحضيراتها لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش لوجود ملفات فساد كثيرة وهدر بأموال الديوان.واعربت السيدة الغلاب عن بالغ أسفها لاستمرار كمبش بمنصب رئاسة الوقف السني رغم أن تكليفه كان لتسيير الأعمال لمدة شهر، “لكن رئيس الوزراء مدد له وبقي في المنصب رغم انه لم يكن موظفا او […]

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