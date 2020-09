العراق يستأنف التبادل التجاري بجميع منافذه البرية الاسبوع المقبل… والمطاعم في 12 ايلول الحالي

2020/09/07 | 19:47 - المصدر: يس عراق

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت على عودة التبادل التجاري في جميع المنافذ البرية حصرا، الاسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، ان اللجنة اتخذت عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال خلال اجتماعها اليوم ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية.

واضافت: ان اللجنة قررت أستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، بالاضافة الى فتح المطاعم واستئناف والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري.

