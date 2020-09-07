بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب هيئة التقاعد الوطنية بشان توطين الراتب التقاعدي

2020/09/07 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة صادرة من اللجنة المالية النيابية، عن مخاطبة رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري الى هيئة التقاعد الوطنية بشان توطين الراتب التقاعدي.

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