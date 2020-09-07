الإدارة الأميركية تنسق لتوقيع

2020/09/07 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت "الحرة" أن الإدارة الأميركية تنسق مع المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين من أجل تنظيم حفل في البيت الابيض لتوقيع "اتفاق إبراهيم" في 22 من الشهر الجاري.

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