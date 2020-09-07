الصحة العالمية تعلق على مستويات ونسب الوفيات بكورونا في العراق

2020/09/07 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق ورئيس بعثتها أدهم إسماعيل، الإثنين، أن منظمته ووزارة الصحة والبيئة تمكنتا من تقليل الوفيات إلى حدود 3% وهو أقل من المعدل العالمي.



وقال إسماعيل في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 ايلول 2020)، إن "الوضع في العراق مقلق كما أن زيادة أعداد الإصابات جاء نتيجة تأخر الفحوصات، فضلاً عن التجمعات".

وأضاف أننا "نتوقع زيادة الإصابات لكن طالما لا يزيد عن الاعتيادي فذلك مؤشر جيد".

وتابع إسماعيل "تمكنا في وزارة صحة ومنظمة صحة عالمية ان نخفف من حدة الانتشار كون الخطة التي رسمت قد تغيرت وقمنا بزيادة قدرة المستشفيات على التعامل مع المرضى كون نسبة الوفيات اصبحت اقل من 100 كل يوم وتمكنا خلال شهرين من تقليل عدد الوفيات لحدود 3%، وهو اقل من المعدل العالمي".

واستدرك بأن" التجمعات وفتح المجال الأنشطة وفتح التعايش بدون ضوابط، أدت إلى زيادة الاصابات، لذلك نحن بحاجة إلى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ويمكن تجنب الإصابة بالوباء إلى 40% لمجرد ارتداء الكمامة و60% بتجنب الاختلاط والتجمعات".

وتوقع إسماعيل أن "هناك موجة ثانية في الشتاء المقبل للفيروس كون نشاط الفيروس يزيد مع انخفاض درجات الحرارة ونتوقع تكون خلال شهري تشرين الأول والثاني، والحل الوحيد الاجراءات الصحية الوقائية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الاثنين، إنه على العالم أن يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة.

وقال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف، (7 أيلول 2020)، إن "هذا لن يكون آخر وباء"، مضيفا "يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة، ولكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعدا أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة".

ويشير إحصاء لرويترز، تابعه "ناس"، (7 ايلول 2020)، إلى أن "أكثر من 27.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما توفي 888326 آخرون جراء ذلك منذ ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019".

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