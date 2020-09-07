الازمة النيابية تنفي توجيهها بشأن فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام بنسبة ١٠٠٪

2020/09/07 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مقرر خلية الازمة البرلمانية النائب جواد الموسوي، اليوم الاثنين، ما نسب لخلية الازمة البرلمانية المتمثل بتوجيه الخلية لاعادة فتح المطاعم والمساجد فضلا عن عودة الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة مئة بالمئة.

وقال الموسوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هذا القرار لا يعد من صلاحيات لجنته للبت فيه وانما الامر بهكذا امور يعود للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، مشيرا الى ان “دور الازمة البرلمانية تقديم المشورة للجان المشكلة لمكافحة جائحة كورونا”.

ودعا الموسوي وسائل الاعلام الى “توخي الحذر بنقلها للأخبار عن هذه المواضيع ونسبها للازمة البرلمانية والتي لم يصرح فيها اي من نوابها المخولين بالتصريح عن الخلية بهذا الشأن الذي لا يندرج في اطر صلاحياتها”.

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