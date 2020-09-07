لجنة التخطيط الاستراتيجي: ندعم خطوات الحكومة في مواجهة التحديات

2020/09/07 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي دعمها لخطوات الحكومة في مواجهة التحديات.

وقال عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "اللجنة ستطّلع على بعض التقارير التي وصلت إليها من الوزارات بشأن البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "اللجنة داعمة للحكومة خصوصا وإنها تواجه تحديات كثيرة من بينها الاقتصادية والمالية وهي بحاجة إلى بعض القوانين والقرارات الداعمة للإصلاح في تطبيق برنامجها".

وانتخبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب حازم الخالدي رئيسا لها.

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