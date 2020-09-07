الإعلان عن تعيين اللواء الركن رعد محمود الجبوري منصب قيادة عمليات ديالى

2020/09/07 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن تنسم اللواء الركن رعد محمود الجبوري منصب قيادة عمليات ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرارا رسميا صدر بتغيير قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي".

وأضاف، أنه " اللواء الركن رعد محمود الجبوري تسنم مهام القيادة".

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