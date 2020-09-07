مؤيد اللامي يعرب عن أسفه من الموقف الدولي المتفرج ازاء الفيضانات في السودان

2020/09/07 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعرب نقيب الصحفيين العراقيين ، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن أسفه من الموقف الدولي المتفرج ازاء الفيضانات في السودان .وقال اللامي في تغريدة على تويتر : تعيش معظم مناطق السودان اوضاعا كارثية بعد ان وصل عدد قتلى الفيضانات التي تشهدها البلاد الى ما يقارب 200 قتيل وشردت مئات الالاف من السكان وادت الى انهيار اكثر من 100 الف منزل ..



للاسف العالم يتفرج ولم يبادر لتقديم اية مساعدات للشعب السوداني المنكوب الذي يعاني اصلا من وضع كارثي./انتهى9

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