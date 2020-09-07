الموسوي ينفي ما نسب لخلية الازمة البرلمانية بشان فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام بنسبة ١٠٠بالمائة

2020/09/07 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ نفى مقرر خلية الازمة البرلمانية الدكتور جواد الموسوي ما نسب لخلية الازمة البرلمانية المتمثل بتوجيه الخلية لاعادة فتح المطاعم والمساجد فضلا عن عودة الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة ١٠٠ % .واكد الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان هذا القرار لا يعد من صلاحيات لجنته للبت فيه وانما الامر بهكذا امور يعود للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مشيرا ان دور الازمة البرلمانية تقديم المشورة للجان المشكلة لمكافحة جائحة كورونا.ودعا الموسوي وسائل الاعلام الي توخي الحذر بنقلها للأخبار عن هذه المواضيع ونسبها للازمة البرلمانية والتي لم يصرح فيها اي من نوابها المخولين بالتصريح عن الخلية بهذا الشأن الذي لا يندرج في اطر صلاحياتها./انتهى9

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