خلاطي يكشف عن تقديم مقترح بخصوص الدوائر الانتخابية

2020/09/07 | 20:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوي في تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاثنين، عن تقديم مقترح بخصوص الدوائر الانتخابية.وقال خلاطي {للفرات نيوز}" لدينا خلافات حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات واللجنة القانونية في مجلس النواب في جلسات وورش مستمرة لحسم الخلاف".واضاف" هناك من يرى يجب العودة الى الدائرة الواحدة"، مشيرا الى ان" هذا لا يجوز كوننا غادرناه، وهناك رغبة بالمضي بالدوائر المتعددة رغم الخلافات".واشار خلاطي الى" اننا طرحنا مقترح بان تقسم المحافظة الواحدة الى دوائر اقلها 3 واكثرها 5 دوائر انتخابية"، موضحاً" تقسيم المحافظة الى اكثر من دائرة انتخابية يعطي امثيل اكثر للناخب".ونوه الى ان" المشكلة الاساسية التي تواجه ملحق قانون الانتخابات تكمن في عدم اجراء التعداد السكاني في العراق والذي يعتمد على قضيتين المعلومات التي لدى وزارتي التجارة والتخطيط والعدد التخميني؛ لذا نجد صعوبة في تحديث سجلات الناخبين وهي مشكلة نواجهها في قاعدة البيانات".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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