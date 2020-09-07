نائب يحذر من ضياع الجميع اذا مرر قانون الانتخابات بصفقة 'غرف مظلمة'

2020/09/07 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر نائب عن المكون السني، الاثنين، الكتل السياسية الشيعية "اصحاب الأغلبية" من ضياع جميع الأطراف اذا لم يعتمد نظام البطاقة البايومترية في الانتخابات، مطالبا بعدم إبخاس حقوق الشركاء.

وجاء في نص تغريدة نشرها النائب كامل الدليمي على "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 ايلول 2020) : "الاخوة في الكتل السياسية الشيعية اصحاب الأغلبية :-

قانون الانتخابات ان خرج من ادراج البرلمان ولم يعتمد البطاقة البايومترية ذلك دلالة واضحة على صفقات اجريت في غرف مظلمة انتم لستم ببعيدين عنها

سيكون ضحية القانون شركائكم بالمكون السني فلا تبخسوا حقوقهم

فأن ضاعوا ضعتم معهم".

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