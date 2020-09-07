2020/09/07 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اللواء يحيى رسول: التنسيق الأمني ساهم في ضبط الكثير من السلاح والمواد المتفجرة

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