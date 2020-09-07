رسميا.. بيراميدز المصري يتعاقد مع الدولي رمضان صبحي

2020/09/07 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بيراميدز المصري، الاثنين، تعاقده مع الدولي رمضان صبحي جناح هادرسفيلد الإنكليزي بدءا من الموسم المقبل حتى عام 2025.

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