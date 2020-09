2020/09/07 | 20:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الإعلامي – ذي قار أعلنت الهيئة الادارية لنادي الناصرية الرياضي ، عن تسمية المدرب أحمد دحام لقيادة فريقها الكروي ، في مؤتمر صحفي عقدته ، اليوم الأثنين ، بحضور المدرب الجديد واعضاء الإدارة ونخبة من روّاد النادي السابقين ورابطة الجماهير .وقال رئيس الهيئة إحسان الإزيرجاوي إن ” ادارة النادي قررت اليوم ، تسمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نادي الناصرية يعلن تسمية أحمد دحام مدرباً لفريق الكرة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الناصرية يعلن تسمية أحمد دحام مدرباً لفريق الكرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الناصرية يعلن تسمية أحمد دحام مدرباً لفريق الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).